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Экс-начальника краевого управления уголовного розыска обвиняют во взятках

Главная Происшествия
Красноярск
15:00 23 Ноября 2019
красноярск, происшествия, полиция
Автор: Sibnovosti.ru
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Экс-начальник управления уголовного розыска полиции Красноярского края и бывший руководитель ГУ МВД по Тюменской области Юрий Алтынов подозревается в получении взяток. Накануне Ленинский районный суд Тюмени отправил фигуранта под домашний арест на два месяца, говорится в материалах высшей инстанции. 

Следствие предполагает, что Алтынов во время службы в органах получал от своих знакомых бизнесменов дорогие часы, сумки и смартфоны iPhone X на сумму более 400 тысяч рублей. Силовики расценили подарки как взятки. Сам фигурант свою вину не признает. 

На Алтынова завели уголовное дело по статье «получение взятки в особо крупном размере». Силовики уже проводили обыски в доме высокопоставленного полицейского, а также в здании главка Тюменской области. 

Напомним, Юрий Алтынов учился в красноярской специальной школе МВД СССР, после чего поступил на службу в уголовный розыск Центрального РОВД Красноярска. С 2001 по 2008 он годы возглавлял УВД по Октябрьскому району. С 2008 по 2011 годы Алтынов работал начальником управления уголовного розыска ГУВД по Красноярскому краю. С 2014 года возглавляет УМВД по Тюменской области. В сентябре этого года генерал-майор написал рапорт об увольнении в связи с выходом на пенсию.

Как ранее сообщали Sibnovosti.ru, Алтынов был одним из кандидатов на пост главы МВД по Красноярскому краю после увольнения Вадима Антонова в 2016 году. 

Фото: ГУ МВД по Тюменской области

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