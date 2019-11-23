Автобус с вахтовиками перевернулся в Енисейском районе

Автобус с 17 вахтовиками перевернулся в Енисейском районе Красноярского края. Авария произошла вечером, 22 ноября. В результате ДТП пострадали семь человек, трое госпитализированы с серьезными травмами. Об этом сообщили в ГУ МВД по краю.

Автобус МАН перевозил работников одного из промышленных предприятий Красноярского края. На дороге «Енисейск-Пировское» водитель не справился с управлением и наехал на металлическое ограждение моста через реку Тюмениха. Затем автобус съехал в кювет и перевернулся.

«В отношении водителя автобуса возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «нарушение правил дорожного движения и эксплуатация транспортных средств»», - говорится в сообщении ведомства.

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших - у вахтовиков переломы и ушибы.