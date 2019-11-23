23 ноября
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Автобус с вахтовиками перевернулся в Енисейском районе

Главная Происшествия
Красноярск
15:02 23 Ноября 2019
происшествия, автобус, красноярск, авария
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
версия для печати Ico_print

Автобус с 17 вахтовиками перевернулся в Енисейском районе Красноярского края. Авария произошла вечером, 22 ноября. В результате ДТП пострадали семь человек, трое госпитализированы с серьезными травмами. Об этом сообщили в ГУ МВД по краю. 

Автобус МАН перевозил работников одного из промышленных предприятий Красноярского края. На дороге «Енисейск-Пировское» водитель не справился с управлением и наехал на металлическое ограждение моста через реку Тюмениха. Затем автобус съехал в кювет и перевернулся. 

«В отношении водителя автобуса возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «нарушение правил дорожного движения и эксплуатация транспортных средств»», - говорится в сообщении ведомства. 

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших - у вахтовиков переломы и ушибы. 

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярец прятал почти 5 кг наркотиков в холодильнике

Красноярец прятал почти 5 кг наркотиков в холодильнике

23 Ноября 2019 г.
Теперь ему грозит до 20 лет тюрьмы
Новости Красноярска: В Березовке пожар уничтожил магазин и строящийся дом

В Березовке пожар уничтожил магазин и строящийся дом

22 Ноября 2019 г.
Погибших и пострадавших нет
Новости Красноярска: Микроавтобус попал в ДТП с лесовозом под Енисейском

Микроавтобус попал в ДТП с лесовозом под Енисейском

22 Ноября 2019 г.
Есть пострадавшие
Новости Красноярска: Врач «Дома ребенка» ФСИН попала под следствие в Красноярске

Врач «Дома ребенка» ФСИН попала под следствие в Красноярске

22 Ноября 2019 г.
Ее подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями
Новости Красноярска: Золотодобытчики могут лишиться лицензии после прорыва дамбы на реке Сейба

Золотодобытчики могут лишиться лицензии после прорыва дамбы на реке Сейба

22 Ноября 2019 г.
Разработка месторождения велась с нарушением проектных решений
Новости Красноярска: Количество отравившихся суши красноярцев увеличилось до 39 человек

Количество отравившихся суши красноярцев увеличилось до 39 человек

21 Ноября 2019 г.
Госпитализированы 25 пострадавших
Новости компаний
21/11
Альфа-Банк стал первым интернет-эквайером платформы Mastercard для предоставления рассрочки
20/11
«Полюс» стал одним из лучших работодателей России
20/11
«Лето в Сибири короткое»: красноярцам предлагают спроектировать дом мечты зимой
18/11
Стань успешным предпринимателем сегодня!
18/11
Закрытие загрязнителей красноярского неба — краскомовских котельных заметили в Москве
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске определят победителей премии «Человек года» в 2019 году

В Красноярске определят победителей премии «Человек года» в 2019 году

21 Ноября 2019 г.
Главной интригой премии, отмечающей в этом году 10 лет, остается имя победителя в главной, надотраслевой номинации
Новости Красноярска: Красноярка стала вице-мисс престижного конкурса красоты на Филиппинах

Красноярка стала вице-мисс престижного конкурса красоты на Филиппинах

18 Ноября 2019 г.
Девушка завоевала второе место
Новости Красноярска: Дорожники «отбелили» реагентом улицу в Красноярске

Дорожники «отбелили» реагентом улицу в Красноярске

18 Ноября 2019 г.
Жителям рассказали, куда жаловаться
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19