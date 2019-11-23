Красноярец прятал почти 5 кг наркотиков в холодильнике

В Красноярске в квартире 37-летнего местного жителя нашли крупную партию наркотиков. Он прятал запрещенные вещества в морозильнике и в личном автомобиле, сообщили в ГУ МВД по краю.

В машине красноярец перевозил около 40 брикетов с наркотиками. Еще 4,5 кг запрещенных веществ он хранил в морозильной камере дома.

«В настоящее время оперативными сотрудниками отрабатывается версия причастности задержанного к совершению других преступлений на территории Красноярского края и устанавливается канал поставки наркотического средства», - рассказали в ведомстве.

На задержанного завели уголовное дело - ему грозит до 20 лет тюрьмы. Подозреваемый находится под арестом.