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Красноярец прятал почти 5 кг наркотиков в холодильнике

Главная Происшествия
Красноярск
12:33 23 Ноября 2019
происшествия, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярске в квартире 37-летнего местного жителя нашли крупную партию наркотиков. Он прятал запрещенные вещества в морозильнике и в личном автомобиле, сообщили в ГУ МВД по краю. 

В машине красноярец перевозил около 40 брикетов с наркотиками. Еще 4,5 кг запрещенных веществ он хранил в морозильной камере дома. 

 

«В настоящее время оперативными сотрудниками отрабатывается версия причастности задержанного к совершению других преступлений на территории Красноярского края и устанавливается канал поставки наркотического средства», - рассказали в ведомстве. 

На задержанного завели уголовное дело -  ему грозит до 20 лет тюрьмы. Подозреваемый находится под арестом. 

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