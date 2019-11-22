В Березовке пожар уничтожил магазин и строящийся дом

Жители поселка Березовка Красноярского края стали свидетелями крупного пожара. Огонь полностью уничтожил продуктовый магазин, также пострадал строящийся рядом одноэтажный дом. Кадры с места происшествия опубликованы в социальных сетях.

На месте пожара работает спецтехника - на вызов приехали четыре пожарные машины. По словам местных жителей, первым загорелся павильон. Затем огонь перекинулся на крышу дома.

В МЧС журналистам рассказали, что в результате ЧП нет погибших и пострадавших. Работы по ликвидации пожара продолжается. Что стало причиной возгорания, пока неизвестно.