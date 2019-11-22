Микроавтобус попал в ДТП с лесовозом под Енисейском

В пятницу, 22 ноября, на 7 км дороги «Енисейск-Пировское» микроавтобус Toyota столкнулся с лесовозом. В результате аварии пострадали два человека - они были пассажирами микроавтобуса. Об этом сообщили в ГИБДД.

По предварительным данным, автомобиль Toyota ехал из Красноярска в Северо-Енисейск. В салоне на момент ДТП находились четыре человека. Мужчину и женщину после столкновения с КамАЗом госпитализировали в больницу.

«В момент аварии 44-летний водитель иномарки находился в трезвом состоянии. В настоящее время полицейские проверяется легальность осуществления перевозки пассажиров», - рассказали в ведомстве.

Другие обстоятельства ДТП сейчас выясняются.

Фото: ГИБДД