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Микроавтобус попал в ДТП с лесовозом под Енисейском

Главная Происшествия
Красноярск
10:43 22 Ноября 2019
происшествия, авария
Автор: Sibnovosti.ru
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В пятницу, 22 ноября, на 7 км дороги «Енисейск-Пировское» микроавтобус Toyota столкнулся с лесовозом. В результате аварии пострадали два человека - они были пассажирами микроавтобуса. Об этом сообщили в ГИБДД. 

По предварительным данным, автомобиль Toyota ехал из Красноярска в Северо-Енисейск. В салоне на момент ДТП находились четыре человека. Мужчину и женщину после столкновения с КамАЗом госпитализировали в больницу. 

«В момент аварии 44-летний водитель иномарки находился в трезвом состоянии. В настоящее время полицейские проверяется легальность осуществления перевозки пассажиров», - рассказали в ведомстве. 

Другие обстоятельства ДТП сейчас выясняются. 

Фото: ГИБДД

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