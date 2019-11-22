Врач «Дома ребенка» ФСИН попала под следствие в Красноярске

В Красноярске руководителя филиала «Дома ребенка» подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. В следственном комитете сообщили, что начальник 24-го подразделения «Дома ребенка» ФСИН России фиктивно трудоустроила сотрудника.

36-летний красноярец был принят на должность слесаря-сантехника еще в марте 2017 года. На работу сотрудник не ходил, но до сентября 2019 года стабильно получал зарплату.

«В общей сложности за весь период фиктивного трудоустройства мужчина получил более 700 тысяч рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц)», - сообщили в пресс-службе силового ведомства.

Следователи продолжают устанавливать обстоятельства преступления.