Золотодобытчики могут лишиться лицензии после прорыва дамбы на реке Сейба

Росприроднадзор России завершил проверку компании ООО «Сисим» (входит в холдинг «Сибзолото»), которая вела разработку месторождения золота на реке Сейба в Курагинском районе.

Специалисты федерального ведомства установили, что работы шли с нарушением проектных решений. Не исключено, что именно это стало причиной трагедии 19 октября, когда в результате прорыва дамбы погибли 17 человек, а трое пропали без вести.

«Материалы проверки направлены в федеральное агентство по недропользованию для принятия решения о досрочном прекращении права пользования недрами. Юридическое лицо по фактам выявленных нарушений условий пользования недрами будет привлечено к административной ответственности», — сообщили в Росприроднадзоре.

Ранее следственный комитет возбудил уголовное дело по факту загрязнения реки Сисим после прорыва дамы на золотодобывающем прииске. По версии следствия, в результате технологического ЧП в реку попали загрязняющие вещества. Ущерб природе оценили в 2,7 млн рублей.