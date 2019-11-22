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Золотодобытчики могут лишиться лицензии после прорыва дамбы на реке Сейба

Главная Происшествия
Красноярск
09:40 22 Ноября 2019
происшествия, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МЧС по региону
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Росприроднадзор России завершил проверку компании ООО «Сисим» (входит в холдинг «Сибзолото»), которая вела разработку месторождения золота на реке Сейба в Курагинском районе.

Специалисты федерального ведомства установили, что работы шли с нарушением проектных решений. Не исключено, что именно это стало причиной трагедии 19 октября, когда в результате прорыва дамбы погибли 17 человек, а трое пропали без вести.

«Материалы проверки направлены в федеральное агентство по недропользованию для принятия решения о досрочном прекращении права пользования недрами. Юридическое лицо по фактам выявленных нарушений условий пользования недрами будет привлечено к административной ответственности», — сообщили в Росприроднадзоре.

Ранее следственный комитет возбудил уголовное дело по факту загрязнения реки Сисим после прорыва дамы на золотодобывающем прииске. По версии следствия, в результате технологического ЧП в реку попали загрязняющие вещества. Ущерб природе оценили в 2,7 млн рублей.

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