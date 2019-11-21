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Количество отравившихся суши красноярцев увеличилось до 39 человек

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Красноярск
17:06 21 Ноября 2019
происшествия, отравление
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В краевом управлении Роспотребнадзора опубликовали данные по количеству пострадавших от готовых блюд, заказанных в сети доставки «Оригами». На 21 ноября в больницы Красноярска за помощью обратились 39 человек - 25 госпитализированы, их состояние оценивается как среднее. 

«По предварительным данным, у заболевших выделена ДНК Salmonella. Все пострадавшие связывают свое заболевание с употреблением готовых блюд, приобретенных в сети доставки «Оригами», - говорится в сообщении ведомства. 

Специалисты начали санитарно-эпидемиологическое расследование. В филиалах сети, по информации Роспотребнадзора, выявили серьезные нарушения: не соблюдается поточность технологических процессов, игнорируются требования к маркировке оборудования, инвентаря, посуды, мытью посуды, отсутствует производственный контроль и др. 

«Управлением применена обеспечительная мера в виде временного запрета деятельности. Для решения вопроса об административном приостановлении деятельности юридического лица материалы проверки переданы в суд», - пояснили в ведомстве. 

Напомним, ранее в самой компании прокомментировали ситуацию с массовым отравлением клиентов: 

«Мы предполагаем, что дело в каком-то продукте. И в заказах, на которые жаловались, везде была курица. На данный момент ждем результатов анализов с курицы и яиц», - заявили в «Оригами». 

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