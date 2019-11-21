Несколько красноярцев попали в больницу после отравления суши

В Красноярске несколько человек попали в больницу после отравления суши. Точное количество пострадавших сейчас уточняется. СМИ сообщают о 15 госпитализированных - все они находятся в инфекционных отделениях Красноярска. Опросив пациентов, врачи установили, что все они заказывали один и тот же продукт. Точного диагноза пока нет - специалисты ждут результатов анализов.
В Минздраве ситуацию контролируют - всем отравившимся оказывается медицинская помощь.
Отметим, что одна из служб доставки в Красноярске уже приостановила прием заказов. На странице «Оригами» в социальных сетях появился официальный комментарий:
«Поступили жалобы на плохое самочувствие у клиентов. Мы закрыли филиалы, с которых были приготовлены заказы. Проведена внутренняя проверка сотрудников - сделаны смывы с рук и рабочих поверхностей. Лаборатория отдала результаты - ничего не обнаружено. Мы предполагаем, что дело в каком-то продукте. И в заказах, на которые жаловались, везде была курица. На данный момент ждем результатов анализов с курицы и яиц», - рассказали представители.