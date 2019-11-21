Несколько красноярцев попали в больницу после отравления суши

В Красноярске несколько человек попали в больницу после отравления суши. Точное количество пострадавших сейчас уточняется. СМИ сообщают о 15 госпитализированных - все они находятся в инфекционных отделениях Красноярска. Опросив пациентов, врачи установили, что все они заказывали один и тот же продукт. Точного диагноза пока нет - специалисты ждут результатов анализов.

В Минздраве ситуацию контролируют - всем отравившимся оказывается медицинская помощь.

Отметим, что одна из служб доставки в Красноярске уже приостановила прием заказов. На странице «Оригами» в социальных сетях появился официальный комментарий: