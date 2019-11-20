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В Ермаковском районе в ночном пожаре погибли три человека

Главная Происшествия
Красноярск
13:19 20 Ноября 2019
происшествия, красноярск, пожар
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МЧС по региону
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В селе Ермаковское Красноярского края ночью произошел пожар - в результате трагедии погибли три человека, говорится в сообщении следственного комитета. 

Основная причина возгорания - замыкание электропроводки в частном доме. Пожар, по версии правоохранителей, начался на веранде в два часа ночи и охватил все здание. В результате трагедии погиб 60-летний мужчина. Его супругу, а также двух детей 9 и 13 лет госпитализировали в больницу. 

«Обе внучки, несмотря на усилия врачей, погибли. Женщине оказывается медицинская помощь», - говорится в сообщении. 

По данному факту следователи завели уголовное дело по статье «нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». 

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