В Ермаковском районе в ночном пожаре погибли три человека

В селе Ермаковское Красноярского края ночью произошел пожар - в результате трагедии погибли три человека, говорится в сообщении следственного комитета.

Основная причина возгорания - замыкание электропроводки в частном доме. Пожар, по версии правоохранителей, начался на веранде в два часа ночи и охватил все здание. В результате трагедии погиб 60-летний мужчина. Его супругу, а также двух детей 9 и 13 лет госпитализировали в больницу.

«Обе внучки, несмотря на усилия врачей, погибли. Женщине оказывается медицинская помощь», - говорится в сообщении.

По данному факту следователи завели уголовное дело по статье «нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».