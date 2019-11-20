Участок краевой трассы закрыли из-за подтопления реки

На юго-востоке Красноярского края дорожники закрыли участок трассы Кан – Орье из-за подтопления. Об этом рассказали в КрУДоре.

«Накануне на 16-19 км трассы в Саянском районе произошло подтопление проезжей части водами реки Кан. Глубина переливов составляет до 50 см», - говорится в сообщении.

На кадрах с места ЧП видно, что река вышла из берегов, сильно затопив дорогу. Из-за минусовых температур вода на трассе может превратиться в лед.

Водителям предлагают объехать затопленный участок по дороге Агинское - Вознесенка. На месте уже установлены предупреждающие знаки, работает спецтехника.

Красноярцев просят уточнять информацию о дорожной обстановке по телефону диспетчерского центра: 8(391) 211-76-97.

Фото: КрУДор