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Участок краевой трассы закрыли из-за подтопления реки

Главная Происшествия
Красноярск
11:04 20 Ноября 2019
общество, красноярск, дорога
Автор: Sibnovosti.ru
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На юго-востоке Красноярского края дорожники закрыли участок трассы Кан – Орье из-за подтопления. Об этом рассказали в КрУДоре. 

«Накануне на 16-19 км  трассы в Саянском районе произошло подтопление проезжей части водами реки Кан. Глубина переливов составляет до 50 см», - говорится в сообщении. 

На кадрах с места ЧП видно, что река вышла из берегов, сильно затопив дорогу. Из-за минусовых температур вода на трассе может превратиться в лед. 

Водителям предлагают объехать затопленный участок по дороге Агинское - Вознесенка. На месте уже установлены предупреждающие знаки, работает спецтехника.  

Красноярцев просят уточнять информацию о дорожной обстановке по телефону диспетчерского центра: 8(391) 211-76-97. 

Фото: КрУДор 

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