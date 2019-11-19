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Красноярец признался в убийстве пропавшей без вести девушки

Главная Происшествия
Красноярск
12:02 19 Ноября 2019
происшествия, красноярск, убийство
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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29-летнюю пропавшую без вести красноярку Галину Миниенко нашли убитой. К преступлению оказался причастен 31-летний житель краевого центра - он уже дал признательные показания. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета. 

Напомним, девушка пропала 15 ноября. На личном автомобиле она уехала в село Арейское под Красноярском, после чего перестала выходить на связь. Поисками девушки занимались волонтеры, затем к операции подключились правоохранители. 

Накануне, 18 ноября, сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД по краю задержали подозреваемого в убийстве. Он рассказал об обстоятельствах преступления, а также указал, где находится тело девушки. 

По предварительным данным, красноярка приехала в поселок, чтобы выяснить отношения со своим знакомым. После этого они вместе поехали в краевой центр. По пути между молодыми людьми снова произошла ссора. 

«В районе одной из заброшенных воинских частей мужчина нанес девушке несколько смертельных ударов куском арматуры, после засыпал тело мусором. На автомобиле потерпевшей он доехал до Красноярска и бросил его на одной из улиц в Октябрьском районе краевого центра», - рассказали в следственном комитете. 

Возбуждено уголовное дело по статье «убийство». В ближайшее время суд изберет меру пресечения для задержанного. 

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