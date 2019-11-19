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Следователи проверяют сотрудников Росгвардии из-за жесткого задержания подростка в Красноярске

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Красноярск
10:42 19 Ноября 2019
происшествия, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярске 17-летний подросток устроил погром в школе №65 по ул. Аральская. По сообщениям очевидцев, парень пришел в учебное учреждение в субботу, хотя занятий в этот день не было.

По данным СМИ, охранник не стал пускать ученика внутрь. Школьник разозлился и начал бить стекла кулаками и камнями, повредив два стеклопакета и изрезав руки. Охранник сделал вызов на пульт вневедомственной охраны, так как сам не мог справиться с юным дебоширом.

«Прибывшие по вызову сотрудники Росгвардии при доставлении подростка в отдел полиции применили к нему физическую силу. По данному факту проводится проверка», - сообщили в краевом следственном комитете. 

В Росгвардии журналистам пояснили, что школьник оказывал сопротивление, поэтому сотрудникам пришлось применить спецсредства и вызвать подростку скорую. 

Также в ведомстве добавили, что проводят проверку действий сотрудников при задержании.

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