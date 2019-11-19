Следователи проверяют сотрудников Росгвардии из-за жесткого задержания подростка в Красноярске

В Красноярске 17-летний подросток устроил погром в школе №65 по ул. Аральская. По сообщениям очевидцев, парень пришел в учебное учреждение в субботу, хотя занятий в этот день не было.

По данным СМИ, охранник не стал пускать ученика внутрь. Школьник разозлился и начал бить стекла кулаками и камнями, повредив два стеклопакета и изрезав руки. Охранник сделал вызов на пульт вневедомственной охраны, так как сам не мог справиться с юным дебоширом.

«Прибывшие по вызову сотрудники Росгвардии при доставлении подростка в отдел полиции применили к нему физическую силу. По данному факту проводится проверка», - сообщили в краевом следственном комитете.

В Росгвардии журналистам пояснили, что школьник оказывал сопротивление, поэтому сотрудникам пришлось применить спецсредства и вызвать подростку скорую.

Также в ведомстве добавили, что проводят проверку действий сотрудников при задержании.