19 ноября
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Из офиса в Красноярске похитили золото на 18 млн рублей

Главная Происшествия
Красноярск
08:55 19 Ноября 2019
происшествия, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Из офиса в Центральном районе Красноярска неизвестные похитили 5,9 кг золота. Владелец оценил стоимость драгоценного металла в 18 млн рублей. Слитки были украдены из сейфа - они хранились с нарушениями.

«В настоящее время к расследованию преступления подключились оперативники управления уголовного розыска МВД. Установлено, что драгоценный металл хранился в неприспособленном для этого месте, без надлежащих условий безопасности и охраны», - рассказали корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе краевой полиции.

Силовикам предстоит установить круг лиц, которые могут быть причастны к краже. 

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Следователи увидели криминал в исчезновении 29-летней красноярки

Следователи увидели криминал в исчезновении 29-летней красноярки

18 Ноября 2019 г.
Возбуждено уголовное дело
Новости Красноярска: Умер автор первого спортивного реалити в Красноярске Никита Исаев

Умер автор первого спортивного реалити в Красноярске Никита Исаев

16 Ноября 2019 г.
Недавно политик был в краевом центре
Новости Красноярска: Хозяина кота из Железногорска отправили в колонию за угрозы ветеринару

Хозяина кота из Железногорска отправили в колонию за угрозы ветеринару

15 Ноября 2019 г.
Мужчина требовал, чтобы врач вылечил его животное
Новости Красноярска: Житель Пировского района нанял рабочих и срубил лес на 10 млн рублей

Житель Пировского района нанял рабочих и срубил лес на 10 млн рублей

15 Ноября 2019 г.
Возбуждено шесть уголовных дел
Новости Красноярска: Жители Студгородка обеспокоены продажей табачных изделий детям

Жители Студгородка обеспокоены продажей табачных изделий детям

15 Ноября 2019 г.
По словам родителей, жевательным табаком торгуют в павильоне около школы
Новости Красноярска: Две тысячи семей в Канске остались без отопления

Две тысячи семей в Канске остались без отопления

15 Ноября 2019 г.
На ТЭЦ перебои с поставкой угля
Новости компаний
18/11
Стань успешным предпринимателем сегодня!
13/11
МегаФон в пять раз ускоряет «Интернет вещей»
13/11
Лидеры страхового рынка Красноярского края объединились
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Сквозной проезд по Аэровокзальной хотят закрыть для создания привокзальной площади

Сквозной проезд по Аэровокзальной хотят закрыть для создания привокзальной площади

14 Ноября 2019 г.
Это предложение архитекторов
Новости Красноярска: Статистики раскрыли зарплаты жителей Красноярского края

Статистики раскрыли зарплаты жителей Красноярского края

18 Ноября 2019 г.
Доходы в 2019 году увеличились почти во всех отраслях
Новости Красноярска: Из краевого правительства уволен замгубернатора с самыми высокими доходами

Из краевого правительства уволен замгубернатора с самыми высокими доходами

18 Ноября 2019 г.
Андрей Недосеков покинул должность по собственному желанию
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19