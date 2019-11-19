Из офиса в Красноярске похитили золото на 18 млн рублей

Из офиса в Центральном районе Красноярска неизвестные похитили 5,9 кг золота. Владелец оценил стоимость драгоценного металла в 18 млн рублей. Слитки были украдены из сейфа - они хранились с нарушениями.

«В настоящее время к расследованию преступления подключились оперативники управления уголовного розыска МВД. Установлено, что драгоценный металл хранился в неприспособленном для этого месте, без надлежащих условий безопасности и охраны», - рассказали корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе краевой полиции.

Силовикам предстоит установить круг лиц, которые могут быть причастны к краже.