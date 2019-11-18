Следователи увидели криминал в исчезновении 29-летней красноярки

Следователи возбудили уголовное дело по статье «убийство» после безвестного исчезновения 29-летней красноярки. Девушка пропала 15 ноября по дороге в поселок Арейск - она передвигалась на личном автомобиле Hyundai Solaris.

«Учитывая, что обстоятельства свидетельствуют о криминальном характере исчезновения, следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», - говорится в сообщении.

15 ноября Галина Миненко уехала в село под Красноярском. По данным волонтерского движения «Поиск пропавших детей», девушка добралась до пункта назначения. Последний раз она выходила на связь с родственниками в день исчезновения, но затем ее телефон стал недоступен.

Приметы пропавшей: рост 178 см, телосложение крупное, светлые волосы до плеч. На лице три родинки — на носу, над губой слева, в правом уголке губ. Была одета в короткий темно-зеленый пуховик, черные джинсы, черные кожаные полуботинки.

Фото: «Поиск пропавших детей»