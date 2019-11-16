Умер автор первого спортивного реалити в Красноярске Никита Исаев

Известный российский политик Никита Исаев умер на 42-м году жизни. Его сердце остановилось в поезде Тамбов-Москва. 13 часов назад Исаев опубликовал последний пост в социальных сетях, где и рассказал о поездке в столицу. Вероятная причина смерти - острая сердечная недостаточность, пишут РИА «Новости».

Никита Исаев занимал пост директора Института актуальной экономики. Он был политологом и лидером общественно-политического движения «Новая Россия». Работал в правительстве Ивановской области, Госкомитете по делам молодежи, министерстве регионального развития.

Исаев был автором амбициозного телевизионного проекта в Красноярске. В 2006 оду он запустил на «7 канале» ТВ-шоу «Футбольная академия» - это первое спортивное реалити, которое показывало, как рождаются спортивные звезды. Зрители наблюдали и за тренировочными процессами участников, и за их жизнью. В проекте участвовали 16 молодых парней и 8 девушек-черлидеров.

В конце октября Никита Исаев был в Красноярске - он вместе с губернатором Красноярского края Александром Уссом высаживал деревья в рамках всероссийской акции «Живи лес».

Фото: Никита Исаев / Facebook