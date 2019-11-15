Хозяина кота из Железногорска отправили в колонию за угрозы ветеринару

33-летнего жителя Железногорска отправили в колонию строгого режима за угрозы ветеринару. Преступник обещал убить врача, если тот не вылечит его кота. Об этом рассказали в краевой полиции.

Инцидент произошел в феврале 2019 года. В одну из ветклиник Железногорска приехал пьяный и агрессивный мужчина. Он требовал вылечить кота - животное находилось в критическом состоянии, ему требовалась срочная операция.

«Владелец кота стал требовать от врача гарантий того, что результат будет положительным. Ветеринар пытался объяснить нетрезвому клиенту, что гарантировать излечение он не может. В ответ мужчина начал выражаться грубой нецензурной бранью, затем вытащил из кармана нож и стал угрожать врачу убийством», - рассказали обстоятельства дела в полиции.

В ветклинику вызвали правоохранителей - мужчину задержали. На подозреваемого завели уголовное дело по статье «угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Суд отправил его в колонию строго режима на десять месяцев.