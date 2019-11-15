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Житель Пировского района нанял рабочих и срубил лес на 10 млн рублей

Главная Происшествия
Красноярск
12:38 15 Ноября 2019
происшествия, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Пировском районе Красноярского края полицейские возбудили шесть уголовных дел на местного жителя. 36-летний мужчина нанял бригаду рабочих и распорядился рубить лес. Никаких разрешительных документов он не получал. Об этом сообщили в ГУ МВД по краю. 

Рабочие успели срубить 2,4 тысячи кубометров ценных пород леса - это ель, береза, осина, пихта, сосна и кедр. Сумму ущерба оценили в 9,8 млн рублей.  

Шесть уголовных дело возбуждено по ч. 3 ст. 260 УК РФ «незаконная рубка лесных насаждений». Максимальное наказание - лишение свободы на семь лет.

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