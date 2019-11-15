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Жители Студгородка обеспокоены продажей табачных изделий детям

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Красноярск
11:24 15 Ноября 2019
красноярск, происшествия, продажа
Автор: Sibnovosti.ru
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Жители Студгородка забили тревогу из-за нелегальной продажи табачных изделий несовершеннолетним. По словам родителей, дети могут свободно купить снюс в магазине по ул. Киренского, 32 - торговая точка находится напротив школы №82 в Студгородке. 

Речь идет не о традиционных сигаретах, а о бездымном табаке. Сыпучая масса, содержащая никотин и вызывающая привыкание, расфасована по «пакетикам». Поджигать такой табак не нужно, однако менее вредным от этого он не становится. Родители обеспокоены ситуацией - снюс в открытую рекламируют и предлагают купить детям любого возраста. Сами взрослые неоднократно ругались с продавцами магазина в Студгородке - некоторые даже обращались в полицию. 

В распоряжении редакции Sibnovosti.ru оказались несколько уведомлений от красноярской полиции. В одном из них сказано, что материалы проверки по факту незаконной продажи табачной продукции несовершеннолетним направлены в Роспотребнадзор - именно это ведомство контролирует нелегальную деятельность индивидуального предпринимателя.  

Тем временем, «популярность» жевательного табака вышла за пределы Красноярского края - случаи продажи никотиносодежращей продукции зафиксированы и в других регионах России. 

Отметим, что на территории страны полностью запрещена оптовая и розничная продажа снюса. За нарушение административного кодекса юридическим лицам грозит штраф от 40 до 60 тысяч рублей.

Фото: Flickr / Remy Gabalda

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