Две тысячи семей в Канске остались без отопления

В Канске две тысячи семей в 15-градусный мороз остались без отопления из-за перебоев с поставкой угля на предприятии «Тепло-Сбыт-Сервис». Под отключение также попали два детских сада и школа.

В администрации города ситуацию взяли на особый контроль – подача тепла восстановлена. На ТЭЦ заверили, что начали завозить уголь, чтобы обеспечить бесперебойную работу. При этом в мэрии намерены ежедневно контролировать запасы топлива.

«В администрации города состоялось совещание с собственниками предприятия по недопущению чрезвычайной ситуации, по итогам которого принято решение о проведении ежедневного визуального осмотра запасов угля на предприятии специалистами управления ГО и ЧС», - сообщил в соцсети мэр Канска Андрей Береснев.

Собственникам квартир, где несколько дней не было отопления, обещают сделать перерасчеты.