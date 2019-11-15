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Две тысячи семей в Канске остались без отопления

Главная Происшествия
Красноярск
09:00 15 Ноября 2019
общество, красноярск, происшествия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Канске две тысячи семей в 15-градусный мороз остались без отопления из-за перебоев с поставкой угля на предприятии «Тепло-Сбыт-Сервис». Под отключение также попали два детских сада и школа.

В администрации города ситуацию взяли на особый контроль – подача тепла восстановлена. На ТЭЦ заверили, что начали завозить уголь, чтобы обеспечить бесперебойную работу. При этом в мэрии намерены ежедневно контролировать запасы топлива.

«В администрации города состоялось совещание с собственниками предприятия по недопущению чрезвычайной ситуации, по итогам которого принято решение о проведении ежедневного визуального осмотра запасов угля на предприятии специалистами управления ГО и ЧС», - сообщил в соцсети мэр Канска Андрей Береснев.

Собственникам квартир, где несколько дней не было отопления, обещают сделать перерасчеты.

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