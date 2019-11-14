14 ноября
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Заместитель начальника красноярской колонии брал взятки талонами на бензин

Главная Происшествия
Красноярск
15:49 14 Ноября 2019
происшествия, красноярск, взятка
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Заместителя начальника исправительной колонии №7 под Красноярском задержали при получении взятки. Об этом сообщили в пресс-службе краевого следственного комитета. 

Установлено, что один из заключенных ИК часто нарушал установленный режим - его следовало перевести на более строгие условия содержания. Однако в мае 2019 года подозреваемый предложил осужденному решить этот вопрос иначе. Сотрудник ГУФСИН согласился за тысячу литров бензина марки АИ-95 «закрыть глаза» на нарушения. Заключенный согласился на сделку и попросил знакомого купить талоны на топливо. 

«13 ноября в момент передачи талонов подозреваемый был задержан сотрудниками ОЭБиПК МУ МВД России «Красноярское»», - говорится в сообщении ведомства. 

Отмечается, что это не первый преступный эпизод в колонии. В декабре прошлого года заместитель начальника ИК уже получал от того же осужденного талоны на бензин. 

В ближайшее время суд изберет меру пресечения подозреваемому. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «получение взятки должностным лицом за незаконные действия». 

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Найденный в Солнечном снаряд обезвредили

Найденный в Солнечном снаряд обезвредили

13 Ноября 2019 г.
На боеприпас наткнулись рабочие на улице Ольховой
Новости Красноярска: На Кольцевой красноярцы и полицейские спасли замерзающего в машине щенка

На Кольцевой красноярцы и полицейские спасли замерзающего в машине щенка

12 Ноября 2019 г.
Животное сутки провело в запертом автомобиле
Новости Красноярска: В Назаровском районе рейсовый автобус столкнулся в УАЗом

В Назаровском районе рейсовый автобус столкнулся в УАЗом

12 Ноября 2019 г.
Пострадали три человека
Новости Красноярска: Пьяный водитель автобуса перевозил первоклассников из Солонцов в Красноярск

Пьяный водитель автобуса перевозил первоклассников из Солонцов в Красноярск

12 Ноября 2019 г.
Его задержали сотрудники полка ДПС во время рейда
Новости Красноярска: Высокопоставленного майора красноярской полиции уволят за пьяное вождение и ДТП

Высокопоставленного майора красноярской полиции уволят за пьяное вождение и ДТП

11 Ноября 2019 г.
43-летний правоохранитель возглавлял ОБЭиПК
Новости Красноярска: В селе Приисковое мужчина погиб при сходе лавины

В селе Приисковое мужчина погиб при сходе лавины

11 Ноября 2019 г.
Тело обнаружено
Новости компаний
13/11
МегаФон в пять раз ускоряет «Интернет вещей»
13/11
Лидеры страхового рынка Красноярского края объединились
11/11
Альфа-Банк снизил ставки по рефинансированию ипотеки до 8,69%
08/11
СФУ запускает бесплатные курсы повышения квалификации для красноярцев
08/11
МегаФон представляет мобильное приложение для управления виртуальной АТС
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Федора Конюхова встретили на красноярских «Столбах»

Федора Конюхова встретили на красноярских «Столбах»

10 Ноября 2019 г.
Путешественник готовится побить рекорд планерного спорта
Новости Красноярска: В Красноярске готовят к открытию третий McDonald’s

В Красноярске готовят к открытию третий McDonald’s

9 Ноября 2019 г.
Ресторан быстрого питания находится на ул. Волочаевская
Новости Красноярска: В Дудинке завершила службу первая и единственная разыскная собака

В Дудинке завершила службу первая и единственная разыскная собака

12 Ноября 2019 г.
Будущее кинологической службы на севере края пока под большим вопросом
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19