Заместитель начальника красноярской колонии брал взятки талонами на бензин

Заместителя начальника исправительной колонии №7 под Красноярском задержали при получении взятки. Об этом сообщили в пресс-службе краевого следственного комитета.

Установлено, что один из заключенных ИК часто нарушал установленный режим - его следовало перевести на более строгие условия содержания. Однако в мае 2019 года подозреваемый предложил осужденному решить этот вопрос иначе. Сотрудник ГУФСИН согласился за тысячу литров бензина марки АИ-95 «закрыть глаза» на нарушения. Заключенный согласился на сделку и попросил знакомого купить талоны на топливо.

«13 ноября в момент передачи талонов подозреваемый был задержан сотрудниками ОЭБиПК МУ МВД России «Красноярское»», - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что это не первый преступный эпизод в колонии. В декабре прошлого года заместитель начальника ИК уже получал от того же осужденного талоны на бензин.

В ближайшее время суд изберет меру пресечения подозреваемому. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «получение взятки должностным лицом за незаконные действия».