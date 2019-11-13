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Найденный в Солнечном снаряд обезвредили

Главная Происшествия
Красноярск
09:18 13 Ноября 2019
происшествия, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Рабочие обнаружили артиллерийский снаряд в Солнечном. На боеприпас наткнулись на пустыре в районе улицы Ольховой. На место вызвали сотрудников Росгвардии. Оказалась, что находка представляет опасность. Снаряд решили утилизировать, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Прибывшие на место происшествия сотрудники группы инженерно-технического отдела ОМОН провели осмотр предмета и установили, что находкой является артиллерийский снаряд со следами глубокой коррозии», - сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Боеприпас уничтожили на полигоне накладным зарядом.

Напомним, ранее на ул. Ястынская в Советском районе был обнаружен минометный снаряд времен Великой Отечественной войны. Он также представлял опасность и был утилизирован.

Фото: Росгвардия

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