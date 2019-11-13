Найденный в Солнечном снаряд обезвредили

Рабочие обнаружили артиллерийский снаряд в Солнечном. На боеприпас наткнулись на пустыре в районе улицы Ольховой. На место вызвали сотрудников Росгвардии. Оказалась, что находка представляет опасность. Снаряд решили утилизировать, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Прибывшие на место происшествия сотрудники группы инженерно-технического отдела ОМОН провели осмотр предмета и установили, что находкой является артиллерийский снаряд со следами глубокой коррозии», - сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Боеприпас уничтожили на полигоне накладным зарядом.

Напомним, ранее на ул. Ястынская в Советском районе был обнаружен минометный снаряд времен Великой Отечественной войны. Он также представлял опасность и был утилизирован.

Фото: Росгвардия