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На Кольцевой красноярцы и полицейские спасли замерзающего в машине щенка

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Красноярск
14:15 12 Ноября 2019
происшествия, красноярск, животные
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © «ЧП Красноярск» (vk.com/kraschp)
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В Красноярске десятки неравнодушных горожан вместе с полицейскими участвовали в операции по спасению щенка. Животное сутки провело в холодной машине, припаркованной на ул. Кольцевая, 16. 

Щенка возрастом не более трех месяцев обнаружила 11 ноября местная жительница. Животное скулило и пыталось выбраться из автомобиля Toyota Platz. Владельца иномарки не нашли, тогда неравнодушные горожане решили самостоятельно провести спасательную операцию. На место прибыли сотрудники полиции. 

В итоге щенка удалось вызволить - его забрал мужчина. По пути в Дивногорск собаку покажут ветеринару. 

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