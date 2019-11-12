На Кольцевой красноярцы и полицейские спасли замерзающего в машине щенка

В Красноярске десятки неравнодушных горожан вместе с полицейскими участвовали в операции по спасению щенка. Животное сутки провело в холодной машине, припаркованной на ул. Кольцевая, 16.

Щенка возрастом не более трех месяцев обнаружила 11 ноября местная жительница. Животное скулило и пыталось выбраться из автомобиля Toyota Platz. Владельца иномарки не нашли, тогда неравнодушные горожане решили самостоятельно провести спасательную операцию. На место прибыли сотрудники полиции.

В итоге щенка удалось вызволить - его забрал мужчина. По пути в Дивногорск собаку покажут ветеринару.