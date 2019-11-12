В Назаровском районе рейсовый автобус столкнулся в УАЗом

В Назаровском районе края на 49-м км дороги «Ачинск-Ужур-Троицкое» рейсовый автобус столкнулся с автомобилем УАЗ. Авария произошла днем 12 ноября, сообщили в ГИБДД.

По предварительным данным, машина совершала обгон на встречной полосе, где не смогла разъехаться с автобусом - он следовал по маршруту «Шарыпово-Назарово-Красноярск».

«В момент аварии в салоне автобуса находились 18 пассажиров. В результате ДТП пострадал водитель автомобиля УАЗ, двое пассажиров автобуса обратились за медицинской помощью с ушибами», - говорится в сообщении.

На месте работают сотрудники ГИБДД, все обстоятельства аварии выясняются.