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В Назаровском районе рейсовый автобус столкнулся в УАЗом

Главная Происшествия
Красноярск
13:49 12 Ноября 2019
красноярск, происшествия, авария
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
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В Назаровском районе края на 49-м км дороги «Ачинск-Ужур-Троицкое» рейсовый автобус столкнулся с автомобилем УАЗ. Авария произошла днем 12 ноября, сообщили в ГИБДД. 

По предварительным данным, машина совершала обгон на встречной полосе, где не смогла разъехаться с автобусом - он следовал по маршруту «Шарыпово-Назарово-Красноярск».

«В момент аварии в салоне автобуса находились 18 пассажиров. В результате ДТП пострадал водитель автомобиля УАЗ, двое пассажиров автобуса обратились за медицинской помощью с ушибами», - говорится в сообщении. 

На месте работают сотрудники ГИБДД, все обстоятельства аварии выясняются. 

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