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Пьяный водитель автобуса перевозил первоклассников из Солонцов в Красноярск

Главная Происшествия
Красноярск
08:35 12 Ноября 2019
происшествия, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
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Группу детей из поселка Солонцы в Красноярск перевозил пьяный водитель. Автобус остановили сотрудники полка ДПС во время рейда. В нем находились 12 детей в возрасте 7-8 лет – школьников организованно везли в Красноярский театр кукол.

Дорожные полицейские установили, что у водителя отсутствовали документы, необходимые для таких перевозок. Кроме того, он был пьян. Алкотестер показал 0,39 мг/л.

«В отношении мужчины возбуждено дело об административном правонарушении за управление транспортным средством в состоянии опьянения, которое влечет наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством на срок до двух лет», - сообщили в пресс-службе МВД по Красноярскому краю.

Автобус отправили на штрафстоянку, а детей передали родителям, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

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