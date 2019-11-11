11 ноября
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Высокопоставленного майора красноярской полиции уволят за пьяное вождение и ДТП

Главная Происшествия
Красноярск
13:57 11 Ноября 2019
увольнение, полиция, дтп, происшествия
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции в Красноярске лишится должности за управление автомобилем в нетрезвом виде и ДТП. Информацию об этом журналистам подтвердили в краевом главке МВД.
Авария с участием высокопоставленного майора произошла в конце прошлой недели на ул. Попова. Иномарка Infinity врезалась в дерево в районе дома №8. За рулем иномарки находился начальник ОБЭиПК Александр Судаев.
В социальных сетях опубликован протокол ДТП. В документе указано, что полицейский отказался от медицинского освидетельствования, что автоматически приравнивается к нетрезвому вождению. У полицейского также не было полиса ОСАГО. Сотрудники ГИБДД составили на участника аварии административные акты.
43-летний Александр Судаев проработал в органах внутренних дел 21 год. Из них пять лет он руководит отделом по борьбе с коррупцией в Красноярске. Образцовой характеристикой полицейский не отличается. По данным СМИ, он неоднократно привлекался к дисциплинарной ответственности. На этот раз избежать наказания майору не удастся. Позиция руководства краевого главка категорична – Судаев будет уволен за проступок, порочащий честь и достоинство профессии. Строгий выговор ждет и его руководство. По данному факту в ведомстве сейчас проводится внутренняя проверка.

 

Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В селе Приисковое мужчина погиб при сходе лавины

В селе Приисковое мужчина погиб при сходе лавины

11 Ноября 2019 г.
Тело обнаружено
Новости Красноярска: Жители Тувы погибли в ДТП в Красноярском крае

Жители Тувы погибли в ДТП в Красноярском крае

10 Ноября 2019 г.
Микроавтобус разбился в Новоселовском районе
Новости Красноярска: Жителя края осудили за обман 20 российских вахтовиков

Жителя края осудили за обман 20 российских вахтовиков

9 Ноября 2019 г.
Мужчина предлагал им устроиться на работу, собирал деньги и пропадал
Новости Красноярска: Следователи завели дело после нападения собак на ребенка в Ленинском районе

Следователи завели дело после нападения собак на ребенка в Ленинском районе

8 Ноября 2019 г.
Ответственных за отлов людей обвиняют в халатности
Новости Красноярска: Стая собак напала на ребенка в Черемушках

Стая собак напала на ребенка в Черемушках

7 Ноября 2019 г.
Мальчик находится в больнице
Новости Красноярска: Красноярский студент упал с лестничного пролета

Красноярский студент упал с лестничного пролета

7 Ноября 2019 г.
Молодой человек находится в тяжелом состоянии
Новости компаний
11/11
Альфа-Банк снизил ставки по рефинансированию ипотеки до 8,69%
08/11
СФУ запускает бесплатные курсы повышения квалификации для красноярцев
08/11
МегаФон представляет мобильное приложение для управления виртуальной АТС
06/11
Комбинат «Волна» подвел итоги «высокого» строительного сезона-2019
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске подорожали бензин и дизтопливо

В Красноярске подорожали бензин и дизтопливо

7 Ноября 2019 г.
Ценовые изменения опубликовал Красноярскстат
Новости Красноярска: Житель Ужура собрал во дворе большую коллекцию раритетных автомобилей

Житель Ужура собрал во дворе большую коллекцию раритетных автомобилей

6 Ноября 2019 г.
У Николая Карпушова более полусотни старых машин
Новости Красноярска: Красноярка представит Россию на престижном конкурсе красоты

Красноярка представит Россию на престижном конкурсе красоты

8 Ноября 2019 г.
Финал пройдет на Филиппинах
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19