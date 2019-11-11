Высокопоставленного майора красноярской полиции уволят за пьяное вождение и ДТП

Начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции в Красноярске лишится должности за управление автомобилем в нетрезвом виде и ДТП. Информацию об этом журналистам подтвердили в краевом главке МВД.

Авария с участием высокопоставленного майора произошла в конце прошлой недели на ул. Попова. Иномарка Infinity врезалась в дерево в районе дома №8. За рулем иномарки находился начальник ОБЭиПК Александр Судаев.

В социальных сетях опубликован протокол ДТП. В документе указано, что полицейский отказался от медицинского освидетельствования, что автоматически приравнивается к нетрезвому вождению. У полицейского также не было полиса ОСАГО. Сотрудники ГИБДД составили на участника аварии административные акты.

43-летний Александр Судаев проработал в органах внутренних дел 21 год. Из них пять лет он руководит отделом по борьбе с коррупцией в Красноярске. Образцовой характеристикой полицейский не отличается. По данным СМИ, он неоднократно привлекался к дисциплинарной ответственности. На этот раз избежать наказания майору не удастся. Позиция руководства краевого главка категорична – Судаев будет уволен за проступок, порочащий честь и достоинство профессии. Строгий выговор ждет и его руководство. По данному факту в ведомстве сейчас проводится внутренняя проверка.