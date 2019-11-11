В селе Приисковое мужчина погиб при сходе лавины

Волонтеры обнаружили тело мужчины, который погиб при сходе лавины в Хакасии. По данным Следственного комитета, трагедия произошла в 11 км от села Приисковое. Двое туристов катались на снегоходах, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. В результате схода лавины оба оказались под снегом. Один из пострадавших сумел выбраться, а тело 32-летнего мужчины нашли волонтеры без признаков жизни до приезда спасателей.

По факту случившегося Следственный комитет инициировал проверку.