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В селе Приисковое мужчина погиб при сходе лавины

Главная Происшествия
Красноярск
09:51 11 Ноября 2019
лавина, происшествие
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МЧС по региону
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Волонтеры обнаружили тело мужчины, который погиб при сходе лавины в Хакасии. По данным Следственного комитета, трагедия произошла в 11 км от села Приисковое. Двое туристов катались на снегоходах, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. В результате схода лавины оба оказались под снегом. Один из пострадавших сумел выбраться, а тело 32-летнего мужчины нашли волонтеры без признаков жизни до приезда спасателей.

По факту случившегося Следственный комитет инициировал проверку.

«На место происшествия выехал следователь следственного комитета в составе следственно-оперативной группы. По данному факту ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - сообщили в пресс-службе силового ведомства.

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