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Жители Тувы погибли в ДТП в Красноярском крае

Главная Происшествия
Красноярск
13:21 10 Ноября 2019
мвд, дтп, погиб
Автор: Sibnovosti.ru
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В результате ДТП в Новоселовском районе Красноярского края погибло два человека. Об обстоятельства происшествия сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье. На 233-м км автодороги Р-257 «Енисей» водитель микроавтобуса «Тойота», который направлялся из Красноярска в Абакан, допустил столкновение с грузовиком «КамАЗ» с полуприцепом. Тот остановился на красный сигнал светофора в попутном направлении. 

«В результате аварии погиб водитель и пассажир микроавтобуса, девять его пассажиров были доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести. Несовершеннолетних среди пострадавших нет», - сообщили в главном управлении МВД России по Красноярскому краю.

По данным минздрава Тувы, в микроавтобусе находились жители республики. На место ДТП выехали министр здравоохранения Тувы Орлан Донгак, его заместитель Кудер Монгуш и врач-психолог.  

Фото: сайт главного управления МВД России по Красноярскому краю

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