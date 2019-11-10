Жители Тувы погибли в ДТП в Красноярском крае

В результате ДТП в Новоселовском районе Красноярского края погибло два человека. Об обстоятельства происшествия сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье. На 233-м км автодороги Р-257 «Енисей» водитель микроавтобуса «Тойота», который направлялся из Красноярска в Абакан, допустил столкновение с грузовиком «КамАЗ» с полуприцепом. Тот остановился на красный сигнал светофора в попутном направлении.

«В результате аварии погиб водитель и пассажир микроавтобуса, девять его пассажиров были доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести. Несовершеннолетних среди пострадавших нет», - сообщили в главном управлении МВД России по Красноярскому краю.

По данным минздрава Тувы, в микроавтобусе находились жители республики. На место ДТП выехали министр здравоохранения Тувы Орлан Донгак, его заместитель Кудер Монгуш и врач-психолог.

Фото: сайт главного управления МВД России по Красноярскому краю