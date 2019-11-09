Жителя края осудили за обман 20 российских вахтовиков

32-летнего жителя Назарова осудили за мошенничество при трудоустройстве вахтовиков. Его приговорили к условному сроку, заявили в краевой полиции.

Суд установил, что в прошлом году злоумышленник решил собирать деньги с людей, которые находятся в поисках работы. Он представлялся кандидатам владельцем крупной фирмы и обещал соискателям хороший заработок. Осужденный оформлял вахтовикам паспорт здоровья за 3-6 тыс. рублей. После этого мошенник некоторое время поддерживал связь с обманутыми людьми - он сообщал им о датах вылета, после чего переставал выходить на связь.

«От действий мошенника пострадали 20 жителей России, общий ущерб составил более 100 тысяч рублей», - пояснили в МВД по краю.

Суд назначил жителю Назарова наказание в виде 2 лет и 2 месяцев условно.