9 ноября
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Жителя края осудили за обман 20 российских вахтовиков

Главная Происшествия
Красноярск
13:46 9 Ноября 2019
происшествия, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

32-летнего жителя Назарова осудили за мошенничество при трудоустройстве вахтовиков. Его приговорили к условному сроку, заявили в краевой полиции. 

Суд установил, что в прошлом году злоумышленник решил собирать деньги с людей, которые находятся в поисках работы. Он представлялся кандидатам владельцем крупной фирмы и обещал соискателям хороший заработок. Осужденный оформлял вахтовикам паспорт здоровья за 3-6 тыс. рублей. После этого мошенник некоторое время поддерживал связь с обманутыми людьми - он сообщал им о датах вылета, после чего переставал выходить на связь.

«От действий мошенника пострадали 20 жителей России, общий ущерб составил более 100 тысяч рублей», - пояснили в МВД по краю. 

Суд назначил жителю Назарова наказание в виде 2 лет и 2 месяцев условно. 

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Следователи завели дело после нападения собак на ребенка в Ленинском районе

Следователи завели дело после нападения собак на ребенка в Ленинском районе

8 Ноября 2019 г.
Ответственных за отлов людей обвиняют в халатности
Новости Красноярска: Стая собак напала на ребенка в Черемушках

Стая собак напала на ребенка в Черемушках

7 Ноября 2019 г.
Мальчик находится в больнице
Новости Красноярска: Красноярский студент упал с лестничного пролета

Красноярский студент упал с лестничного пролета

7 Ноября 2019 г.
Молодой человек находится в тяжелом состоянии
Новости Красноярска: В Железногорске мужчина грозился взорвать проходную завода

В Железногорске мужчина грозился взорвать проходную завода

7 Ноября 2019 г.
Злоумышленника задержали
Новости Красноярска: Следователи проверят сотрудников красноярской колонии после издевательств над заключенным

Следователи проверят сотрудников красноярской колонии после издевательств над заключенным

7 Ноября 2019 г.
Силовики устанавливают личности участников конфликта
Новости Красноярска: Прокуратура обязала обеспечить кадетов Железногорска качественным питанием

Прокуратура обязала обеспечить кадетов Железногорска качественным питанием

6 Ноября 2019 г.
Обнаружены многочисленные нарушения
Новости компаний
08/11
СФУ запускает бесплатные курсы повышения квалификации для красноярцев
08/11
МегаФон представляет мобильное приложение для управления виртуальной АТС
06/11
Комбинат «Волна» подвел итоги «высокого» строительного сезона-2019
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Оценено недостроенное жилье красноярской СК «Реставрация»

Оценено недостроенное жилье красноярской СК «Реставрация»

4 Ноября 2019 г.
«Нанжуль-Солнечный», «Фестиваль» и «Эдельвейс» стоят в сумме 2,63 млрд рублей
Новости Красноярска: Красноярка представит Россию на престижном конкурсе красоты

Красноярка представит Россию на престижном конкурсе красоты

8 Ноября 2019 г.
Финал пройдет на Филиппинах
Новости Красноярска: На Красноярск надвигаются зимние морозы

На Красноярск надвигаются зимние морозы

7 Ноября 2019 г.
Температура опустится до -18°C
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19