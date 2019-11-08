Следователи завели дело после нападения собак на ребенка в Ленинском районе

Следователи завели уголовное дело после нападения стаи бродячих собак на девятилетнего ребенка. Мальчик перенес несколько операций, получив тяжелые раны. Инцидент произошел 6 ноября в Ленинском районе Красноярска.

«В настоящее время устанавливаются ответственные должностные лица за отлов и содержание бездомных собак в Ленинском районе, а также иные необходимые обстоятельства. Расследование уголовного дела продолжается», - пояснили в ведомстве.

Напомним, утром 6 ноября стая собак набросилась на ребенка, который гулял со старшим братом по ул. Шевченко. Помощь пострадавшему мальчику оказала продавец магазина - она вызвала скорую помощь. Старший брат от укусов не пострадал. Школьника госпитализировали в больницу с рваными ранами на теле.