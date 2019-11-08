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Следователи завели дело после нападения собак на ребенка в Ленинском районе

Главная Происшествия
Красноярск
16:30 8 Ноября 2019
происшествия, красноярск, животные
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Следователи завели уголовное дело после нападения стаи бродячих собак на девятилетнего ребенка. Мальчик перенес несколько операций, получив тяжелые раны. Инцидент произошел 6 ноября в Ленинском районе Красноярска. 

«В настоящее время устанавливаются ответственные должностные лица за отлов и содержание бездомных собак в Ленинском районе, а также иные необходимые обстоятельства. Расследование уголовного дела продолжается», - пояснили в ведомстве. 

Напомним, утром 6 ноября стая собак набросилась на ребенка, который гулял со старшим братом по ул. Шевченко. Помощь пострадавшему мальчику оказала продавец магазина - она вызвала скорую помощь. Старший брат от укусов не пострадал. Школьника госпитализировали в больницу с рваными ранами на теле. 

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