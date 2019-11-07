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Стая собак напала на ребенка в Черемушках

Главная Происшествия
Красноярск
16:25 7 Ноября 2019
происшествия, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В микрорайоне Черемушки в парке «Юнга» на восьмилетнего ребенка напала стая бездомных собак. Об инциденте рассказала красноярка в социальных сетях. По словам женщины, несчастный случай произошел 6 ноября. Свидетельница находилась на рабочем месте, когда к ней подбежал ребенок. Мальчик попросил о помощи, рассказав, что на его брата накинулась свора собак. 

«Я решила выйти на улицу и проверить. Услышала рев собак и крик боли ребенка. Я побежала на доносящиеся звуки, по пути подбирая большие камни. Добежала до места трагедии, там увидела 7- 8 собак и мальчика», - написала красноярка. 

Женщина спугнула животных и взяла на руки пострадавшего ребенка. Свидетельница утверждает, что собаки были с бирками. 

«Вызвали скорую, врачи приехали и оказали мальчику неотложную помощь, отвезли его в хирургию. У ребенка рваные раны на затылке, шее, груди, спине, ногах, животе, руках. Его чуть не разорвали на части. Со скорой приехала полиция, опросили нас», - пояснила женщина. 

В МВД журналистам рассказали, что по данному факту проводится проверка. В администрацию Ленинского района направлено представление об устранении причин, способствовавших инциденту. 

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