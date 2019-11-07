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Красноярский студент упал с лестничного пролета

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Красноярск
15:34 7 Ноября 2019
происшествия, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Первокурсник юридического института СФУ госпитализирован после падения с лестничного пролета. Студент сорвался с высоты третьего этажа в корпусе по ул. Маерчака, передает Sibnovosti.ru.

В вузе сообщили, что парень катался на перилах, неосторожное движение стало причиной травм. Очевидцы рассказывают, что после падения студент лежат в неестественной позе. Не исключено, что у него травмирован позвоночник.

В пресс-службе краевого Минздрава пояснили, что молодого человека увезла скорая помощь.

«Вся необходимая помощь оказывается пострадавшему в полном объеме», - заверила пресс-секретарь ведомства Зоя Масленникова.

Врачи оценивают его состояние пациента как тяжелое, но стабильное.

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