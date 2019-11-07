В Железногорске мужчина грозился взорвать проходную завода

В Железногорске мужчина угрожал устроить взрыв на проходной предприятия «Информационные спутниковые системы имени Михаила Решетнева». Инцидент произошел сегодня, 7 ноября, около 7:20. Фотографии оцепленного прохода на заводе опубликованы в местной газете «Город и горожане».

«Сотрудники ИСС сегодня рано утром вынуждены были добираться до своих рабочих мест через запасные ворота. По их словам, основная проходная была оцеплена сотрудниками полиции - людям сообщили только, что есть вероятность минирования», - рассказывают очевидцы.

Как пишут СМИ, неизвестный мужчина заявил на проходной, что на нем взрывчатка. Злоумышленника задержали и доставили в УВД. Взрывного устройства при нем обнаружено не было.

В краевой полиции пока информацию об инциденте не предоставили.

Фото: «ГиГ»