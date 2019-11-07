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Следователи проверят сотрудников красноярской колонии после издевательств над заключенным

Главная Происшествия
Красноярск
09:45 7 Ноября 2019
происшествия, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Кадры из красноярской исправительной колонии №17, где сотрудник ГУФСИН окунает осужденного головой в унитаз, заинтересовали Следственный комитет. Силовое ведомство начинает доследственную проверку, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

Ранее в Сеть попала видеозапись, на которой человек в форме сотрудника исправительного учреждения, издевается над мужчиной в туалете. Такое «наказание» осужденный получил за отказ производить уборку территории. Красноярские СМИ называют имя сотрудника, лицо которого видно в кадре. По данным журналистов, это Сергей Слепцов, занимающий руководящую должность в исправительной колонии.

«По предварительным данным, на территории ИК-17 Красноярска в неустановленный следствием период времени сотрудник ГУФСИН России по Красноярскому краю применял недозволенные методы воздействия, сопряженные с жестокостью, к осужденному. В настоящее время устанавливаются личности участников конфликта, изображенных на видео, запрашиваются объяснения и собирается характеризующий материал. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - отметили в пресс-службе силового ведомства.

В региональном ГУФСИН также назначили служебную проверку по факту случившегося.

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