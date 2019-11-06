Прокуратура обязала обеспечить кадетов Железногорска качественным питанием

Прокуратура Железногорска по итогам проверки обязала руководство кадетского корпуса обеспечить качественным питанием воспитанников. Представители надзорного ведомства выявили многочисленные нарушения на пищеблоке. Требованиям не соответствовала посуда, инвентарь и содержание помещений. К качеству пищи, которую поставлял в учреждение КГБУ «Центр питания», также возникли вопросы.

«В кадетском корпусе не соблюдались условия и технология изготовления продукции, осуществлялось приготовление блюд из продуктов, которые не допускаются для реализации в образовательных учреждениях, имелись факты повторения одних и тех же блюд в течение одного дня», - сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе краевой прокуратуры.

В прокуратуре добавили, что в питании воспитанников использовались продукты без товаросопроводительных документов и маркировки, на пищеблоке не соблюдались установленные производителем условия хранения и сроки годности.

По результатам проверки руководству Железногорского кадетского корпуса и КГБУ «Центр питания» вынесены представления об устранении нарушений. В отношении директора КГБУ «Центр питания» возбуждены дела об административных правонарушениях.