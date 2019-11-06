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Прокуратура обязала обеспечить кадетов Железногорска качественным питанием

Главная Происшествия
Красноярск
16:55 6 Ноября 2019
питание, дети, железногорск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © РИА Новости
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Прокуратура Железногорска по итогам проверки обязала руководство кадетского корпуса обеспечить качественным питанием воспитанников. Представители надзорного ведомства выявили многочисленные нарушения на пищеблоке. Требованиям не соответствовала посуда, инвентарь и содержание помещений. К качеству пищи, которую поставлял в учреждение КГБУ «Центр питания», также возникли вопросы.

«В кадетском корпусе не соблюдались условия и технология изготовления продукции, осуществлялось приготовление блюд из продуктов, которые не допускаются для реализации в образовательных учреждениях, имелись факты повторения одних и тех же блюд в течение одного дня», - сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе краевой прокуратуры.

В прокуратуре добавили, что в питании воспитанников использовались продукты без товаросопроводительных документов и маркировки, на пищеблоке не соблюдались установленные производителем условия хранения и сроки годности.

По результатам проверки руководству Железногорского кадетского корпуса и КГБУ «Центр питания» вынесены представления об устранении нарушений. В отношении директора КГБУ «Центр питания» возбуждены дела об административных правонарушениях.

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