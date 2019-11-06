Два района Красноярска останутся без холодной воды из-за ремонта трубопровода

В четверг, 7 ноября, с 9:00 до 19:00 в домах Октябрьского и Железнодорожного районов Красноярска отключат холодную воду. Коммунальщики будут врезать задвижки и новый участок трубопровода в систему водоснабжения.

Как пояснили в компании «КрасКом», под отключения попадут и многоэтажные дома, и частный сектор. Подача воды будет приостановлена по следующим адресам:

∙ Л. Кецховели, 17А, 65А, 67к.1, 67к.2;

∙ Пушкина, 9, 11, 22а, 28, 32;

∙ Сопочная, 36, ,36А

∙ Л. Кецховели,18А, 22А, 67 стр.3;

∙ Советская,35, 41В, 41, 41Б;

∙ Ленина,216, 221А.

Также в это время не будет холодной воды в частном секторе Николаевки:

∙ К. Маркса, 187-219;

∙ Ленина, 179-213;

∙ Советская, 5-33;

∙ Марата, 6-30;

∙ Бограда,143-115;

∙ Пушкина;

∙ Парадовского;

∙ Карла Либкнехта;

∙ Л. Кецховели;

∙ Гоголя;

∙ Сопочная;

∙ Красной Армии;

∙ 3-й Гремячий.

Жителям двух районов рекомендуют сделать запас питьевой воды.