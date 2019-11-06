В лобовом ДТП на краевой трассе пострадали четыре человека

В среду, 6 ноября, на трассе в Шарыповском районе произошла серьезная авария. В результате ДТП пострадали четыре человека, в том числе маленький ребенок.

Как рассказали в ГИБДД, на 6 км дороги Шарыпово - Дубинино иномарка Hyundai выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем Mitsubishi. Одна из машин слетела в кювет.

«В результате происшествия в иномарке Hyundai пострадала 42-летняя женщина-водитель, а также ребенок возрастом 1 год и 10 месяцев. Мальчик находился в детском автокресле. В настоящее время они госпитализированы. Еще двум пассажирам Mitsubishi на месте была оказана медицинская помощь», - пояснили в ведомстве.

Движение на данном участке дороги затруднено. Сотрудники Госавтоинспекции регулируют потоки автомобилей на трассе.

фото: ГУМВД