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Красноярский журналист и пиарщик Игорь Мордвинов погиб в ДТП

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Красноярск
11:40 2 Ноября 2019
Автор: Sibnovosti.ru
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Красноярский журналист и пиарщик Игорь Мордвинов погиб в ДТП в Рыбинском районе. Накануне вечером за рулем Lada XRAY он ехал в сторону Красноярска. На 985 км трассы Р-255 выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик DAF. От полученных травм скончался на месте.

В ГИБДД заявили, что авария произошла из-за превышения скоростного режима в темное время суток.

Игорь Мордвинов работал на телекомпаниях ТВК и 7 канал. Далее продолжил карьеру в сфере пиара. Последнее место работы - руководитель пресс-службы Богучанского алюминиевого завода.

«Сибирское агентство новостей» приносит соболезнования родным и близким Игоря.

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