Дело назаровских грабителей почтальона ушло в суд

Уголовное дело в отношении жителей Назарово, которые ограбили почтальона, направлено в суд. Максимальное наказание по статье «Грабеж» - до семи лет лишения свободы.

В конце июля в Назарово двое мужчин напали не женщину-почтальона. В подъезде жилого дома они выхватили у нее сумку с газетами, почтой и продуктами. Там же было и немного личных денег. Злоумышленников поймали по горячим следам - ими оказались двое местных жителей 1984 и 1993 г.р.