От 50 и старше: полиция назвала любимый возраст жертв телефонных и интернет мошенников

С начала года в Красноярском крае совершено более пяти тысяч преступлений, совершенных с использованием средств сотовой связи и сети Интернет. С банковских карт крадут деньги регулярно и разнообразно. Так, например, в июне в суд было направлено уголовное дело в отношении женщины по 20 эпизодам преступной деятельности. Жила она в Московской области, по телефону представлялась сотрудником Пенсионного фонда и предлагала дополнительные пенсионные выплаты. Таким способом мошенница узнавала данные банковских карт и уводила деньги - всего более 350 тысяч рублей.

«Жертвами телефонных мошенничеств чаще всего становятся лица в возрасте от 50 лет и старше, преимущественно женщины, которые в 50% случаев проживают одни и как следствие более подвержены психологическому давлению со стороны мошенников», - рассказала сегодня заместитель начальника ГУ МВД России по Красноярскому краю Тамара Белкина.

Отметим, что с мая 2018 года усилена уголовная ответственность за совершение таких преступлений. Санкция - до 6 лет лишения свободы.