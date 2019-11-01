1 ноября
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярцы подрались за парковочное место: один в больнице, другому грозит тюрьма

Главная Происшествия
Красноярск
11:49 1 Ноября 2019
драка, парковка, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Красноярске на парковке около торгового центра подрались два красноярца. Причина - спор о том, кто займет свободное место. Как итог - драка и госпитализация 59-летнего мужчины.

Как рассказали в городской полиции, в результате конфликта 33-летний красноярец во время драки нанес тяжкий вред здоровью своему сопернику.

«По данному факту следственным отделом ОП №7 МУ МВД России «Красноярское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью». В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Санкция статьи предусматривает наказание до семи лет лишения  свободы», - рассказали в МУ МВД России «Красноярское».

Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске поймали мошенника-полицейского

В Красноярске поймали мошенника-полицейского

1 Ноября 2019 г.
Его отстранили от работы
Новости Красноярска: В Шушенском вымогатель выстрелил в подростка из пневматического пистолета

В Шушенском вымогатель выстрелил в подростка из пневматического пистолета

1 Ноября 2019 г.
Тяжесть причиненного вреда устанавливается
Новости Красноярска: Часть правобережья Красноярска остается без холодной воды

Часть правобережья Красноярска остается без холодной воды

1 Ноября 2019 г.
Отключение продлится минимум до полудня
Новости Красноярска: Мародера из Каменки приговорили к реальному сроку

Мародера из Каменки приговорили к реальному сроку

31 Октября 2019 г.
Он орудовал в поселке после серии взрывов на арсенале
Новости Красноярска: В аварии на ул. Свердловской погиб 17-летний пассажир

В аварии на ул. Свердловской погиб 17-летний пассажир

31 Октября 2019 г.
Водитель был пьян
Новости Красноярска: В мэрии подвели итоги шторма для домов с капремонтом крыш

В мэрии подвели итоги шторма для домов с капремонтом крыш

31 Октября 2019 г.
Шесть домов были подтоплены
Новости компаний
01/11
Красноярскому цементному заводу исполнилось 75 лет
31/10
600 тысяч квадратных метров новых объектов Красноярска получат тепло от СГК в 2020 году
30/10
Красноярская ГЭС компании En+ Group одержала победу во Всероссийском смотре-конкурсе по физкультурно-спортивной работе
30/10
Альфа-Банк упрощает платежи с помощью сервиса Кошелёк Pay
29/10
СФУ зовет потенциальных студентов на Дни открытых дверей
28/10
СФУ подтвердил позиции в Проекте 5-100
25/10
В компании «КрасКом» выбрали лучшего водителя коммунальной техники
25/10
На Красноярском цементном заводе подвели итоги работы в «высоком» строительном сезоне-2019
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске изменят схему движения на перекрестке Дубровинского - Диктатуры

В Красноярске изменят схему движения на перекрестке Дубровинского - Диктатуры

1 Ноября 2019 г.
Изменения начнут действовать с 23 ноября
Новости Красноярска: К концу недели в Красноярске похолодает

К концу недели в Красноярске похолодает

1 Ноября 2019 г.
Температура опустится до нуля
Новости Красноярска: Красноярскому краю в декабре исполнится 85 лет

Красноярскому краю в декабре исполнится 85 лет

1 Ноября 2019 г.
Юбилейная дата - 7 декабря
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19