Красноярцы подрались за парковочное место: один в больнице, другому грозит тюрьма

В Красноярске на парковке около торгового центра подрались два красноярца. Причина - спор о том, кто займет свободное место. Как итог - драка и госпитализация 59-летнего мужчины.

Как рассказали в городской полиции, в результате конфликта 33-летний красноярец во время драки нанес тяжкий вред здоровью своему сопернику.