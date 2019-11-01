Красноярцы подрались за парковочное место: один в больнице, другому грозит тюрьма

В Красноярске на парковке около торгового центра подрались два красноярца. Причина - спор о том, кто займет свободное место. Как итог - драка и госпитализация 59-летнего мужчины.
Как рассказали в городской полиции, в результате конфликта 33-летний красноярец во время драки нанес тяжкий вред здоровью своему сопернику.
«По данному факту следственным отделом ОП №7 МУ МВД России «Красноярское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью». В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Санкция статьи предусматривает наказание до семи лет лишения свободы», - рассказали в МУ МВД России «Красноярское».