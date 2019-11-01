В Красноярске поймали мошенника-полицейского

В Красноярске сотрудник полиции, подозреваемый мошенничестве, отстранен от исполнения служебных обязанностей. Сотрудника уголовного розыска поймали коллеги из оперативно-розыскной части собственной безопасности ГУ МВД по Красноярскому краю.

«По предварительным данным, введя в заблуждение женщину под предлогом продажи третьему лицу он совершил хищение спецтехники - бензовоза, самосвала и автоприцепа», - рассказали в пресс-службе региональной полиции.

Проводится служебная проверка, по результатам которой полицейский будет уволен из органов внутренних дел за поступок, порочащий честь и достоинство сотрудника ОВД. Кроме того возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».