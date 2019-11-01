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В Шушенском вымогатель выстрелил в подростка из пневматического пистолета

Главная Происшествия
Красноярск
10:47 1 Ноября 2019
преступление, деньги, в красноярском крае
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © РИА Новости
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В поселке Шушенское 20-летний парень выстрелил в подростка, вымогая деньги. В Следственном комитете сообщили, что молодой человек решил поехать в Красноярск, но денег на дорогу у него не было.

Он обратился к знакомому 15-летнему подростку и потребовал у него банковскую карту, на которой лежало три тысячи рублей. Школьник отказался одалживать деньги, тогда старший товарищ схватил пневматический пистолет и выстрелил в ногу ребенка.

«В настоящее время для установления тяжести вреда здоровью потерпевшему назначена судебно-медицинская экспертиза, подозреваемый допрошен, проводятся необходимые следственные действия», - сообщили в Следственном комитете.

В отношении стрелявшего возбуждено уголовное дело по статье «вымогательство». Ему грозит ограничение свободы на срок до четырех лет, либо принудительные работы.

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