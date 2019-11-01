Часть правобережья Красноярска остается без холодной воды. Как рассказали в компании «КрасКом», сегодня ночью при заполнении сетей в Свердловском районе на ул. Матросов разошелся сварочный шов на магистральном водопроводе, из-за чего без холодной воды остается часть Свердловского района. Сварщики подрядчика повторно проваривают трубопровод. Работы продлили до 12:00



С 9 утра компания обещает подвозить холодную воду тремя автоцистернами по тем же маршрутам:

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1.Матросова,20а-20б

2.Свердловская,11а-11б

3.60 лет Октября,87

4.60 лет Октября,91

5.60 лет Октября,100

6.Парашютная,19

7.60 лет Октября,104 –Парашютная,23

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1.60 лет Октября,108а-106

2.60 лет Октября,114

3.Матросова,26-28

4.Краснопресненская,14-15

5.Краснопресненская,24-25

6.Краснопресненская,35-36



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1.Матросова,30/5

2.Матросова,30/7-30/6

3.Матросова,30/2

4.Матросова,25

5.Матросова,30стр.83

6.Матросова,30/3



Информацию о сроках завершения работ и графике подвоза воды можно уточнить по телефону центральной диспетчерской службы «КрасКом» 211-39-63.