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Часть правобережья Красноярска остается без холодной воды

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Красноярск
09:02 1 Ноября 2019
авария, жкх, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Часть правобережья Красноярска остается без холодной воды. Как рассказали в компании «КрасКом», сегодня ночью при заполнении сетей в Свердловском районе на ул. Матросов разошелся сварочный шов на магистральном водопроводе, из-за чего без холодной воды остается часть Свердловского района. Сварщики подрядчика повторно проваривают трубопровод. Работы продлили до 12:00

С 9 утра компания обещает подвозить холодную воду тремя автоцистернами по тем же маршрутам:

*** 
1.Матросова,20а-20б
2.Свердловская,11а-11б
3.60 лет Октября,87
4.60 лет Октября,91
5.60 лет Октября,100
6.Парашютная,19
7.60 лет Октября,104 –Парашютная,23

***

1.60 лет Октября,108а-106
2.60 лет Октября,114
3.Матросова,26-28
4.Краснопресненская,14-15
5.Краснопресненская,24-25
6.Краснопресненская,35-36

***
1.Матросова,30/5
2.Матросова,30/7-30/6
3.Матросова,30/2
4.Матросова,25
5.Матросова,30стр.83
6.Матросова,30/3

Информацию о сроках завершения работ и графике подвоза воды можно уточнить по телефону центральной диспетчерской службы «КрасКом» 211-39-63.

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