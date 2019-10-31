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Мародера из Каменки приговорили к реальному сроку

Главная Происшествия
Красноярск
11:09 31 Октября 2019
в красноярском крае, преступление, кража
Автор: Sibnovosti.ru
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Мародера из Каменки приговорили к реальному сроку. 19-летний житель этого же поселка разбивал окна и проникал в квартиры соседей в тот момент, когда людей эвакуировали после серии взрывов на арсенале боеприпасов. Всего следователи доказали шесть преступных эпизодов.

«Парень похищал деньги, ювелирные украшения, сотовые телефоны, различные гаджеты, а также бытовую технику. Сумма причиненного ущерба составила более 89 тысяч рублей», - рассказали в краевой полиции.

Напомним, ЧП на складе артиллерийских боеприпасов в поселке Каменка в Красноярском крае произошло 5 августа. Повторная серия взрывов состоялась 9 августа. Пострадали 40 человек, один из них погиб.

 

фото: Дмитрий Мармышев/ТАСС

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