В аварии на ул. Свердловской погиб 17-летний пассажир

В аварии с участием пьяного водителя на ул. Свердловской погиб 17-летний красноярец. Ранним утром 23-летний парень за рулем BMW не справился с управлением и на полном ходу влетел в столб.

Судя по фото с места аварии, от машины после столкновения с опорой осталась груда металла. В автомобиле находилось два пассажира: в результате ДТП 17-летний подросток погиб, 24-летний пассажир получил травмы, ему оказана медицинская помощь, сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе ГИБДД.

Водитель серьезных травм не получил. На месте он прошел процедуру медицинского освидетельствования: прибор показал 0,25 промилле. По факту аварии началась доследственная проверка. На месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции, которые устанавливают обстоятельства случившегося.