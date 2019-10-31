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В мэрии подвели итоги шторма для домов с капремонтом крыш

Главная Происшествия
Красноярск
08:59 31 Октября 2019
капремонт, шторм, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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В Красноярске 6 из 40 домов, где проводится капитальный ремонт крыш, были подтоплены во время непогоды в начале недели. Итоги шторма подвели в городской администрации. В мэрии уверены, что причиной затоплений стала халатность подрядчиков. При этом большинству строителей все же удалось сохранить квартиры горожан сухими несмотря на сложный тип осадков - косой дождь и сильный порывистый ветер.

«У горожан не должен складываться стереотип, что капитальный ремонт крыши – это обязательно проблемы. Случаи подтоплений в общем объеме работ все же редкость, поэтому к ним более пристальное внимание, это резонанс. Более того, сейчас мы старается сделать все, чтобы подтопления вообще перешли в разряд крайне редких ЧП. Такое ЧП практически всегда результат недостаточно хорошей организации работ и контроля именно внутри конкретных бригад», - отметил заместитель руководителя департамента городского хозяйства Владимир Стаканов.

В мэрии отметили, что капитальные ремонты уже выполнены в 322 домах. Работы еще ведутся на 261 объекте, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

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