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Норильчанина приговорили к крупному штрафу за дачу взятки судебному приставу

Главная Происшествия
Красноярск
17:01 30 Октября 2019
суд, норильск, взятка, коррупция
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Норильске городской суд вынес приговор 38-летнему жителю заполярного города. Он будет вынужден заплатить штраф в размере 1,2 млн рублей.

Суд признал мужчину виновным в даче взятки должностному лицу за заведомо незаконное действие или бездействие. Выяснилось, что обвиняемый в июле 2019 года передал судебному приставу денежную сумму в размере 100 тыс рублей за то, чтобы сотрудник ведомства не приостанавливал деятельность кафе, принадлежащего норильчанину.

В судебном заседании подсудимый вину признал в полном объеме.

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