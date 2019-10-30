Норильчанина приговорили к крупному штрафу за дачу взятки судебному приставу

В Норильске городской суд вынес приговор 38-летнему жителю заполярного города. Он будет вынужден заплатить штраф в размере 1,2 млн рублей.

Суд признал мужчину виновным в даче взятки должностному лицу за заведомо незаконное действие или бездействие. Выяснилось, что обвиняемый в июле 2019 года передал судебному приставу денежную сумму в размере 100 тыс рублей за то, чтобы сотрудник ведомства не приостанавливал деятельность кафе, принадлежащего норильчанину.

В судебном заседании подсудимый вину признал в полном объеме.