Подозреваемый в жестоком избиении приятеля Андрей Шилов не смог обжаловать арест

Красноярский краевой суд оставил без изменений меру пресечения для подозреваемого в жестоком избиении красноярца. Адвокат Андрея Шилова просил для подзащитного меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Постановление суда Центрального района в отношении Шилова Андрея суд постановил оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения», - цитирует ТАСС судью Ларису Дроздову.

Напомним, Шилов и его друг Сергей Шмелев проходят по делу о причинении тяжелого вреда здоровью. Молодые люди будут находиться в СИЗО как минимум два месяца.

По данным следствия, 15 сентября они нанесли тяжелые побои своему знакомому. Совершив преступление, они стали записывать видео в квартире, где в этот момент находился избитый ими человек. Запись разлетелась по соцсетям. Спустя несколько недель пострадавший умер в больнице, не приходя в сознание.