Капитальный ремонт школы в Красноярском крае делали прямо во время уроков

В Саянском районе рабочие выполняли капитальный ремонт кровли здания школы прямо во время уроков. Нарушения в организации процесса капремонта выявила прокуратура. В надзорном ведомстве сообщили, что такой подход нарушает права детей на безопасные условия обучения, кроме того подобное запрещено законодательством. Работы на объекте проводила «Партизанская строительная компания».

«Осмотр помещений образовательного учреждения и прилегающей к нему территории показал, что работы по замене кровли ведутся во время образовательного процесса, шум мешает обучению. На территории вокруг здания школы и по его периметру располагается строительный мусор от разбора крыши и строительные материалы, предназначенные для ее устройства. Оградительная сигнальная лента для соблюдения мер предосторожности отсутствует», - сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе краевой прокуратуры.

Директор школы пояснил, что после уроков детей организованно в сопровождении педагогов выводили из здания. Однако прокуратура установила, что на переменах школьники гуляли по прилегающей территории без сопровождения и контроля. Руководителю управления образования Саянского района внесено представление об устранении нарушений, а директору школы назначено административное наказание.